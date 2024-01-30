Назван рекордный объем чистой прибыли российских банков в 2023 году ЦБ: банки России получили рекордную прибыль в 3,3 трлн рублей в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,3 трлн рублей, показатели прибыли кредитных организаций в 2022 году составляли 203 млрд рублей, говорится в отчете, размещенном на сайте Банка России. Предыдущий рекорд датируется 2021 годом, когда объем чистой прибыли достиг уровня в 2,63 трлн рублей.

Этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал 0,2 трлн рублей. Так, средняя прибыль сектора за 2022–2023 годы составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже, чем за 2021 год. При этом совокупный доход за год был ниже на 0,2 трлн рублей из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг через капитал, минуя прибыль, — говорится в документе.

Рекордная прибыль объясняется восстановлением основных доходов, ростом доходов от валютной переоценки, а также сокращением трат на резервы. 2023 год стал прибыльным для порядка 90% всех российских банков (примерно 300 кредитных организаций). Согласно отчету, средняя чистая прибыль сектора за 2022–2023 годы достигла отметки в 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже уровня 2021 года.

В декабре 2023 года фактическая чистая прибыль сектора составила 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже ноябрьских показателей. Снижение обусловлено ростом отчислений в резервы (240 млрд рублей), а также ростом операционных расходов (на 38%, до 352 млрд рублей), в том числе из-за выплат премий и высоких расходов на рекламу.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что для вкладчиков Россельхозбанка и банка «Открытие», которые в октябре были признаны самыми убыточными финансовыми организациями в России, существуют некоторые риски. По его словам, в первую очередь речь идет о системе страхования.