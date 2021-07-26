Российские банки закрыли первое полугодие рекордной прибылью

Чистая прибыль российских банков в первом полугодии стала рекордной в истории за данный период, составив 1,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные доклада Банка России «О развитии банковского сектора в июне 2021 года».

Отмечается, что предыдущий максимум был достигнут в первом полугодии 2019 года. Тогда чистая выручка российских банков достигла 1 трлн рублей.

Однако в 2020-м этот показатель сократился до 630 млрд рублей из-за распространения коронавирусной инфекции. Таким образом прибыль финансовых организаций за первое полугодие 2021 года превысила почти в два раза выручку за аналогичный прошлогодний период.

В исследовании Банка России подчёркивается, что подобных высоких показателей удалось достичь благодаря росту отечественного бизнес-сектора, а также меньшим расходам на резервы (снижение почти в 2,5 раза – с 729 до 298 млрд рублей). При этом чистый процентный доход банков увеличился в годовом выражении на 13% и составил 223 млрд рублей.

Помимо этого, существенно поднялся и чистая комиссионная прибыль кредитных организаций (на 27% - до 150 млрд рублей). Эксперты объяснили эту разницу повышением доходов по расчётно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг.

В свою очередь, отрицательное влияние на росте прибыли российских банков оказало увеличение операционных расходов (на 10% - до 110 млрд рублей) и двукратное падение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой (со 122 до 56 млрд).

За прошлый месяц чистая прибыль банковского сектора составила 204 млрд рублей, что на 134 млрд больше, чем за июнь прошлого года. Однако в мае 2021-го показатель был на 12 млрд выше, что объясняется отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления курса отечественной валюты.

Ранее стало известно, что банки стали чаще навязывать дополнительные услуги при оформлении кредитных карт. Активный рост дистанционного обслуживания клиентов привёл к тому, что cоискатели стали меньше времени уделять просмотру условий соглашений.