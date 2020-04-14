Российские банки выдали рекордное число кредитов в марте 2020 года

https://static.news.ru/photo/56646810-7e21-11ea-9e18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитическая компания Frank RG подсчитала сумму кредитов, которые были выданы российскими банками в марте 2020 года. Она достигла рекордных 920,6 миллиардов рублей.

По данным ЦБ, темпы кредитования в рознице увеличились на 1,9%. Такой прирост не наблюдался в прошлом году ни разу. Представители кредитных организаций отмечают, что это связано с ожиданием увеличения кредитных ставок, пишет «ПолитЭксперт».

NEWS.ru информировал ранее об анализе международной консалтинговой компании McKinsey & Company. По словам аналитиков, из-за пандемии коронавируса задолженность по потребительским кредитам в РФ может вырасти в 5–7 раз.