Российские банки выдали рекордное число кредитов в марте 2020 года

Аналитическая компания Frank RG подсчитала сумму кредитов, которые были выданы российскими банками в марте 2020 года. Она достигла рекордных 920,6 миллиардов рублей.
По данным ЦБ, темпы кредитования в рознице увеличились на 1,9%. Такой прирост не наблюдался в прошлом году ни разу. Представители кредитных организаций отмечают, что это связано с ожиданием увеличения кредитных ставок,
NEWS.ru информировал ранее об анализе международной консалтинговой компании McKinsey & Company. По словам аналитиков, из-за пандемии коронавируса задолженность по потребительским кредитам в РФ может вырасти в 5–7 раз.
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