Российские банки решили ограничить в технических сбоях

Допустимое время технических сбоев банковских приложений и сервисов в России предлагается ограничить до двух часов. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Отмечается, что эта мера коснётся всех процессов, связанных с обслуживанием вкладов и счетов физических и юридических лиц, переводами, кассовыми операциями, а также с дистанционным обслуживанием и идентификацией по биометрическим данным. Обращаясь в банки за этими операциями, граждане не должны простаивать больше двух часов, считают специалисты.

В свою очередь у крупных банков с активами больше 500 млрд рублей размещение и обновление сведений в биометрической системе может быть недоступно не более получаса. На восстановление процессов, связанных с операциями на финансовом рынке, выделят не более суток. Предполагается, что предложение ЦБ вступит в силу с октября следующего года.

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен сделать доступными для россиян международные переводы по номеру телефона. Отмечается, что возможности Системы быстрых платежей (СБП) предполагается расширить за счёт внедрения трансграничных переводов. В свою очередь российские банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям.