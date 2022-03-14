Российские банки предложили открывать вклады в экзотических валютах

Российские банки позволяют россиянам открывать вклады в валюте тех стран, которые отказались вводить санкции в отношении РФ, пишет РИА Новости. Речь идёт, в частности, о валютах КНР, стран СНГ и дальнего зарубежья. Соответствующие предложения есть у «Альфа-Банка», ВТБ, банка «Солидарность», «Тинькофф банка» и «Сити банка».

Так, «Альфа-Банк», ВТБ и «Солидарность» предлагают открыть вклады в китайских юанях, а у банка «Тинькофф» есть программы по вкладам в валютах стран СНГ и дальнего зарубежья: в азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дирхамах, турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах и гонконгских долларах.

«Сити банк» позволяет открыть мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета сразу в нескольких валютах.

В России по решению ЦБ РФ до 9 сентября действует временный порядок операций с иностранной наличностью. Граждане могут снять с вклада не более 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки приостановили продажу наличной валюты.

Ранее Соединённые Штаты запретили поставки в Россию долларовых банкнот. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.