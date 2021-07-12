Российские банки повысили ставки по ипотеке и кредитам

В августе несколько десятков российских банков подняли ставки по ипотеке и потребительским кредитам. По прогнозам экспертов, к концу текущего года проценты по этим займам вырастут до 9,5% и 22% соответственно, пишут «Известия».

В среднем за август тарифы по ипотеке выросли в пределах 0,3 процентных пункта, а по потребительским кредитам — 0,5 п. п. Повышение специалисты объясняют ростом ключевой ставки ЦБ России и жёсткой конкуренцией между банками.

В перспективе рост ставок и ужесточение политики кредитования отразятся на темпах выдачи кредитов, отмечают аналитики. По их словам, на рынке жилья уже наблюдаются признаки перегрева, поэтому объёмы выдачи займов сокращаются для предотвращения кризиса. Кроме того, на объёмах выдачи ссуд отразиться ужесточение регулятивных требований ЦБ по потребительским займам, которые вводятся с целью охладить кредитный бум.

Ранее сообщалось, что ставки по ипотеке для заёмщиков позволит снизить совместный эксперимент ДОМ.РФ, Центробанка РФ и Росреестра по обмену личными данными при оформлении цифровой ипотеки на основе технологии блокчейна. Если эксперимент окажется удачным, технологию блокчейна могут распространить и на другие этапы процесса ипотечного кредитования.