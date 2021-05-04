Российские банки начали повышать ставки по вкладам

https://static.news.ru/photo/a0fc72a0-ad69-11eb-a9b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки в России начали повышать ставки по вкладам, улучшая условия в среднем на 0,2–1,5%, передаёт РИА Новости.

Так, ПСБ в своей линейке вкладов изменил условия по пяти продуктам из шести, максимальное увеличение составило 1,5%.

Между тем Почта банк повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. В депозитах на год ставка возросла на 0,25 п. п., а на полтора года — на 0,35 п. п.

Банк «Открытие» улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит от 0,2 до 0,5 п. п. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.

Ранее стало известно, что банки намереваются повысить ставки по кредитам, однако процесс будет плавным и не повлияет на активность заёмщиков. Причина кроется в повышении ключевой ставки, что отразится на рынке розничных финансовых продуктов. Банкиры прогнозируют рост ставок, приток вкладов и рост выдачи ипотеки по госпрограмме. Но банки пока ещё не приняли окончательного решения по повышению ставок. В некоторых плавный рост ставок будет наблюдаться в течение года. Такой политики придерживается большинство банков. Некоторые банки не намерены менять ставки в течение ближайших месяцев. Банкиры не ждут снижения активности на рынке потребительского кредитования.

Банк России решил поднять ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Темпы завершения периода смягчения денежно-кредитной политики оказались быстрее, чем того ожидали большинство аналитиков, готовившихся к повышению на 0,25 п. п.