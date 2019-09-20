https://static.news.ru/photo/6ef82f5c-dc5e-11e9-8647-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ликвидную валютную подушку уменьшили российские банки с $18,5 до $12,1 млрд в августе. Такие данные приводят аналитики Райффайзенбанка.

Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке и выходом иностранцев из рублей, пишет РБК .

Эксперт кредитной организации Денис Порывай на основе данных ЦБ поясняет, что банки в августе активно тратили свои валютные запасы и буфер валютной ликвидности за месяц просел на треть, до $12,1 млрд. Ранее кредитные организации, наоборот, наращивали валютную ликвидность.

Специалист предполагает, что, скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли. Это, вероятно, и сдержало ослабление рубля в августе. Он указывает, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.

По итогам августа курс рубля упал на 5%. Это стало сильнейшим снижением за прошедший год. Российская валюта падала синхронно с ценами на нефть, на новостях об эскалации торговой войны между США и Китаем и из-за опасений замедления мировой экономики.

Ранее Банк России рассказал о ситуации с золотом. Запасы монетарного золота в международных резервах в августе 2019 года выросли на 0,56% (+12,44 т). На 1 сентября объём оценивается в 71,7 млн унций (2230,12 т), писал News.ru.