https://static.news.ru/photo/d698d69c-62ba-11ea-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые отечественные банки могут потерять лицензии, если цены на нефть сохраняться ниже уровня $40 за баррель и после 2020 года. Такого мнения придерживаются специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Аналитики уточнили, что речь идёт наиболее слабых или склонных к принятию повышенных рисков кредитных организациях. При этом они отметили, что сегодня ситуация в российской банковской системе гораздо более сбалансированная, чем во время кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов.

Впрочем, по словам экспертов, все присущие отечественному банковскому сектору ключевые риски сохраняются. Банки вновь столкнуться с вероятным падением прибыльности из-за переоценки портфелей ценных бумаг, периодами давления на ликвидность прессингом показателей достаточности капитала.

Аналитики предполагают, что в таких условиях банки станут крайне осторожными в принятии новых рисков и могут сократить объёмы кредитования, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ценные бумаги отечественных компаний и банков потеряли более 20% стоимости на закрытии торгов в Лондоне.