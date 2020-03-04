https://static.news.ru/photo/acb6edd6-5e0b-11ea-9a94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация аптечных сетей РФ наблюдает отсутствие медицинских масок у дистрибьюторов. Вероятная причина — эпидемия коронавируса (COVID-19).

Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет, — сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

4 марта правительство России ограничило вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования в связи с распространением коронавируса. Речь идёт в том числе и о медицинских масках.

Эпидемия началась в Китае в декабре 2019 года. По данным на 4 марта, она затронула более 93 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч пациентов, выздороветь удалось более 50 тысяч.

По данным Всемирной организации здравоохранения для реагирования на COVID-19 ежемесячно потребуется 89 миллионов медицинских масок, писал NEWS.ru.