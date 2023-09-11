Российские аграрии столкнулись с нехваткой мощностей для хранения овощей

Производители сельскохозяйственной продукции обратились за помощью к государству из-за недостатка мощностей для хранения овощей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение членов Картофельного союза к Минсельхозу РФ. По данным издания, аграриям не хватает хранилищ из-за ожидаемого высокого урожая картофеля. Предполагается, что в 2023 году он составит около 20 млн тонн. Кроме того, сложности создает рост цен на импортное оборудование.

Согласно прогнозам аналитиков, в текущем сезоне урожай картофеля составит примерно 8 млн тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Сельскохозяйственным предприятиям же не хватает места примерно для 300-400 тысяч тонн картофеля. При этом подчеркивается, что сбор с подсобных хозяйств может составить еще 12 млн тонн.

Представители Минсельхоза РФ подчеркнули, что в настоящее время в стране действуют различные меры господдержки, в дальнейшем планируется реализация инвестпроектов по строительству и модернизации хранилищ картофеля. В министерстве подчеркнули, что открытого грунта сейчас достаточно, о чем свидетельствуют данные регионов. На 1 июля 2023 года их действующая емкость позволяет единовременно хранить 8,8 млн тонн овощей и картофеля.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович ранее заявил, что цены на хлеб и макароны в России вырастут. По мнению эксперта, это явление связано с подорожанием топлива, а также с его дефицитом в регионах. Кроме того, на цены могли повлиять сложности с заменой импортной сельскохозяйственной техники.