https://static.news.ru/photo/30497ba2-6503-11ea-9d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская валюта вплотную приблизилась к крайне важному уровню сопротивления — 75,00–75,3 за доллар, который она безуспешно пыталась преодолеть во время кризиса 2016 года.

Об этом NEWS.ru рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По словам аналитика, для инвесторов этот уровень будет ориентиром для фиксации прибыли и закрытия части позиций, открытых с расчётом на падение курса.

С начала месяца курс упал почти на 12% — слишком резкое движение для такого небольшого срока, что в совокупности с близостью к важной психологической отметке будет мотивировать инвесторов взять паузу для полноценной оценки ситуации, которая будет продолжаться до появления новых серьёзных новостей, — сказал Николаев.

Кроме того, запрет на въезд европейцев в США оказал прямое негативное влияние на спрос на топливо. Негативный эффект от данного решения уже ощутили нефтяные котировки (-6% с открытия) и акции американских авиакомпаний.

По мнению финансиста, российская валюта чутко реагирует как на общую неопределённость на рынке, так и на падение сырьевого рынка. Вопреки всем стараниям правительства, курс всё ещё сильно зависит от динамики цен на чёрное золото. Негативное влияние на ситуацию также оказывает и снижение отгрузочных цен на нефть для азиатских покупателей со стороны Ирака и Кувейта на 5 и 6 долларов соответственно.

До тех пор, пока паника на нефтяном рынке будет продолжаться, рубль попросту не сможет начать восстановительный процесс, — отметил Николаев.

Как писал ранее NEWS.ru, курс доллара во время торгов на Мосбирже 13 марта 2020 года резко потерял 82 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,03 рубля за единицу.