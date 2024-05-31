Эксперт: российская одежда в 2024-м должна будет дорожать медленнее импорта Эксперт Перемятов: российские производители одежды будут сдерживать цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году цены на одежду отечественных производителей в России могут расти более сдержанными темпами, чем цены на импортные вещи, заявил NEWS.ru основатель Федеральной сети универмагов российских дизайнеров SLAVA concept Александр Перемятов. Он отметил, что сдвиг в потребительском сознании уже произошел. Россияне готовы к тому, чтобы одеваться в бренды своей страны, считает Перемятов.

В 2024 году цены на одежду российского производства могут расти медленнее, чем на одежду иностранных производителей. Это закон конкуренции. Большое количество отечественных брендов, вышедших на российский рынок, толкает их работать с себестоимостью [производства]. А это позволит серьезно снизить издержки и конкурировать уже не только в сегментах «средний плюс» или «премиум», но и в сегментах «средний» и «средний минус», — заявил Перемятов.

По его словам, если 2023 год прошел под знаком ухода иностранных брендов одежды с российского рынка, то 2024 год пройдет под эгидой «переваривания» тех объемов квадратных метров в торговых центрах, которые заняли в том числе российские бренды. По его словам, некоторые российские бренды более чем вдвое нарастили объемы занимаемых площадей и с ними «нужно как-то работать». Между тем, по мнению Перемятова, россияне уже готовы к тому, чтобы одеваться в российские бренды.

Мы видим сдвиги в потребительском сознании. «Потребительский патриотизм» перестал быть просто словосочетанием, — добавил он.

Ранее аналитик Даниил Кашин объяснил резкое подорожание одежды в 2023 году ростом издержек брендов. По его словам, отечественные производители после введения западных санкций заняли ниши ушедших компаний, однако цены на их продукцию сегодня превышают «досанкционные» цифры конкурентов в полтора раза, особенно в сфере массмаркета.

При этом аналитик назвал высокой вероятность, что цены на одежду в 2024 году выровняются. По его мнению, рынок пережил санкционный удар и сформировался уже практически полностью.