Российская нефть Urals приблизилась к $100 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость российской экспортной нефти бренда Urals в Европе по результатам торгов 16 февраля превысила $99 за баррель, приблизившись к отметке в $100. Такие ценовые показатели наблюдаются впервые с осени 2014 года, сообщило ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость нефтяной смеси остановилась на отметке в $96,48 за баррель, а в средиземноморском регионе (CIF Augusta) её стоимость увеличилась на $3,38 и составила $99,14 за баррель, впервые с начала осени 2014 года.

В Средиземноморье цена на партии Urals объёмом по 80–100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на $3,23 за баррель, до $99,14 за баррель (CIF Augusta). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года, — сообщило агентство Argus.

В федеральном бюджете РФ базовая цена сорта Urals на 2022 год составляет $44,2 за баррель. Министерство финансов РФ осуществляет покупку или продажу валюты в зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены.

Накануне котировка Dated Brent — нефти с физической отгрузкой в конкретную дату — впервые с 4 сентября 2014 года превысила отметку $100. Такие данные следуют из расчёта цен на нефть агентства Platts. 16 февраля показатели достигли отметки $100,795 за баррель.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил, что полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны невозможно. По его словам, подобное развитие событий приведёт к краху мировой экономики. В 2022 году цена на нефть может подняться до $200–300, если допустить полное исключение российской доли с рынка энергоносителей, уверен Ситтон.