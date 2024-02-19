Российская корпорация потребовала от своего бывшего предприятия 36 млрд ОСК подала иск к финской верфи на 36 млрд рублей

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обратилась с иском к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, сумма требования составляет более 36,15 млрд рублей, такие данные следуют из картотеки Арбитражного суда Москвы. Суть претензий неизвестна.

Финская верфь ранее принадлежала ОСК, корпорация стала владельцем 100% акций в 2014 году. До этого половина акций принадлежала южнокорейскому холдингу STX. В том же году российская компания попала под западные санкции, в связи с чем возникли проблемы с новыми заказами для верфи. В 2019 году ОСК продала предприятие бенефициарам Невского судостроительно-судоремонтного завода в Шлиссельбурге Владимиру Касьяненко и Ришату Багаутдинову.

В настоящее время верфь принадлежит канадской компании Davie Shipbuilding. Частично сделка финансировалась за счет собственных средств фирмы. Кроме того, €77 млн выделило правительство Канады в рамках программы развития судостроения страны.

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