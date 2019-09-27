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Потери Европейского союза от антироссийских санкций в пять раз выше, чем у Российской Федерации. Об этом на международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» в Калининграде заявил секретарь генерального совета партии «ЕР», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Потери Евросоюза от незаконных рестрикций против российских компаний больше российских почти в пять раз. Если бы наши отношения не ухудшились по вине западных политиков, то сейчас товарооборот вполне мог бы...