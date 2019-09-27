Глава РФ Владимир Путин примет участие в работе Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) 2 октября текущего года.
Среди гостей РЭН — представители крупных зарубежных и российских энергетических предприятий и организаций. Официальная программа содержит свыше 70 мероприятий, пишет
«Российская энергетическая неделя» — крупнейшее в стране ежегодное отраслевое событие, посвящённое изучению тенденций мирового топливно-энергетического комплекса.
Ранее News.ru сообщал, что Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности РФ. В рамках встречи глава государства поднял вопросы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).