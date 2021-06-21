В ЦСР заявили, что российская экономика «выдержала испытание» пандемией

Повышение с 50-го на 45-е место в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик позволило говорить о восстановлении позиций на уровень 2018–2019 годов. Об этом рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. По её словам, экономика «выдержала испытание» пандемией. Слова эксперта приводит ТАСС.

Несмотря на то что коронавирус нанёс огромный экономический ущерб по всему миру, российская экономика смогла остаться не только конкурентоспособной, но и подняться в мировом рейтинге.

Значение уровня госдолга к ВВП по-прежнему является одним из самых низких среди развивающихся и развитых экономик. В текущем году индикатор может возрасти до 20,4%, — сообщила Сафина.

Высокотехнологичный экспорт помог подняться России в рейтинге. Высокий спрос на фармацевтические товары и открытие новых химических производств обусловили 74-процентный рост поставок полимеров. Кроме того, экспорт вакцин от коронавируса может стать драйвером дальнейшего роста экспорта.

Для дальнейшего повышения в мировом рейтинге России ещё необходимо обратить внимание на производительность труда и качество институтов управления. Также не стоит забывать о привлечении иностранных инвесторов, чтобы получить положительный эффект для повышения общего рейтинга, считает эксперт.

Ранее в ЦБ назвали последствия раздачи денег россиянам. Печатание денег и их раздача приведёт к росту инфляции вместо роста экономики.