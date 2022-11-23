Российская авиакомпания впервые получит самолет с подержанным двигателем «Коммерсант»: российская авиакомпания впервые получит самолет с подержанным двигателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet 100

До конца года авиакомпания «Азимут» пополнит свой парк новым SSJ-100, на котором будут установлены подержанные двигатели из так называемого подменного пула, пишет «Коммерсант». По словам одного из источников, налет двигателей невелик, однако в 2023 году перевозчики должны получить еще около десяти SSJ, в том числе с двигателями из подменного пула.

«Ростех» подтвердил, что на самолет установлены двигатели «из имеющегося наличия запасных частей», а их использование никак не скажется на эксплуатационных характеристиках и безопасности полетов. В то же время там не стали говорить, сколько новых SSJ, планируемых к передаче авиакомпаниям в следующем году, будут укомплектованы подержанными двигателями.

В 2019 году в создаваемом подменном пуле SaM146 было 17 двигателей, и перевозчики жаловались на их нехватку. По словам двух собеседников в отрасли, за три года двигателей в резерве не стало больше, а еще несколько двигателей были направлены на ремонт во Францию и не возвращены. В ответ на это в «Ростехе» указали, что в настоящее время каких-либо системных проблем с эксплуатацией самолетов SSJ «не отмечается».

Как отметил представитель лизинговой компании по поставке двигателей Willis Lease Financial Company Дмитрий Воскресенский, потребности в пуле зависят от будущих маршрутных сеток авиакомпаний и практики эксплуатации двигателей: в международной практике на дальнемагистральный флот обычно приходится один подменный двигатель на семь-восемь самолетов.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в этом году получат в общей сложности только 10 Superjet 100 вместо обещанных весной главой Минпромторга Денисом Манутровым 19 машин. Два самолета уже получили Red Wings, один — «Азимут», до конца года авиаперевозчики получат еще семь бортов. Минпромторг заверяет, что все самолеты будут поставлены заказчикам, но при этом точные сроки не называются. Предполагается, что это произойдет в начале следующего года.