Дерипаска заявил, что Россию ждет экономический капкан Дерипаска спрогнозировал снижение доходов бюджета России на 10–12 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Доходы бюджета России могут снизится на 10–12 трлн рублей в случае значительного снижения цен на основные экспортные товары страны, предположил в своем Telegram-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска. Он отметил, что в текущем году Россия добилась рекордного сбора налогов в 46 трлн рублей, однако уже в 2024-м ситуация может выглядеть не так позитивно.

При значительном снижении цен на все основные наши экспортные товары бюджет может недосчитаться 10–12 трлн рублей, не в последнюю очередь из-за задавленного экономического роста и самодурства госкапитализма, повышающего цены на все свои продукты и услуги, тянущего из бюджета дотации и субсидии... В общем, капкан, — написал он.

Дерипаска пояснил, что в мире происходит то, что называется «мягкая посадка» (soft landing), когда цены на все биржевые товары снижаются. При этом выходом из ситуации могут быть только серьезные экономические изменения, «на которые, по-видимому, нет пока воли», считает он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России получил 40 млрд рублей с налогов на сверхприбыль. По его словам, до конца года прогнозируется пополнение бюджета еще на 260 млрд рублей.

Вместе с этим Счетная палата отчиталась, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007-го. В абсолютном выражении они снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей, а в процентном выражении потеряли 15 пунктов, упав до 28,3% от всех поступлений.