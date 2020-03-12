https://static.news.ru/photo/590217a6-6504-11ea-9856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России придётся значительно снизить цены на нефть для европейских потребителей, чтобы не проиграть Саудовской Аравии свою долю на рынке. Такое мнение высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Он уточнил, что на Европу приходится около половины российского экспорта нефти.

Ситуация усугубляется падением из-за коронавируса спроса на нефть в Китае, который стал ещё одним важным рынком сбыта для России, уточнил экономист.

Основная проблема даже не в прямой конкуренции, а в том, что из-за неспособности Саудовской Аравии и России договориться о снижении добычи в условиях падающего спроса на рынке образовался сильный переизбыток нефти, который будет толкать цены вниз, — цитирует Маринченко РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил, что Россия имеет гораздо больше ключевых преимуществ в нефтяной войне. Экономика Саудовской Аравии в этом плане более уязвима, поскольку сильнее зависит от нефтяных доходов, подчеркнул он.