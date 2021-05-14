России предсказали мировое лидерство по экспорту СПГ

https://static.news.ru/photo/3519763a-b4be-11eb-97dc-96000091f725_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Экспорт сжиженного природного газа из России к 2040 году увеличится более чем на 200% - до 97 млн тонн. Таким образом, страна продемонстрирует наибольший рост экспорта СПГ, говорится в ежегодном прогнозе этого рынка компании Royal Dutch Shell.

Конкуренцию России составят страны Африки, где экспорт СПГ увеличится на 193% или 83 млн тонн и достигнет 126 млн тонн. Сейчас Африка обладает 7,1% разведанных запасов природного газа на планете, а к 2024 году на неё будет приходится около 10% мировой газодобычи.

По предположениям аналитиков, экспорт сырья США возрастёт на 188%, а страны Ближнего Востока нарастят экспорт сырья всего на 45%.

Ранее сообщалось, что в марте экспорт сжиженного природного газа из США побил абсолютный рекорд с 2016 года. Так, он достиг 10,5 млрд кубических футов в день.