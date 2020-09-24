России предсказали лидерство на рынке пшеницы по естественным причинам

https://static.news.ru/photo/2b0b6c68-fe5a-11ea-b60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Лидерство России на международном рынке зерновых является для неё данностью, заявил доктор экономических наук Леонид Холод. За 20 лет Москва из импортёра превратилась в экспортёра с долей в 20% от мирового объёма поставок. РФ поставляет сырьё в большое число государств и постоянно расширяет список партнёров.

Недавно его пополнил Алжир, пишет портал «Экономика сегодня». Африканское государство предъявляло очень большие требования к уровню повреждения продукции насекомыми. По информации Росстата, урожай зерновых в РФ в 2019-м составил 120,668 млн тонн (рост на 6,5% по сравнению с 2018-м). Рост не линейный, так как рекорд был установлен в 2017-м — 135,539 млн тонн. По производству пшеницы РФ уступает ЕС и КНР, идёт вровень с Индией. По объёму экспорта лидирует Евросоюз — 38 млн тонн, РФ формально идёт второй (поставки в ЕАЭС не учитывают), а на третьем находятся США.

Нет другого выхода у России, кроме как быть мощнейшей зерноводческой державой, тем более экономика нашей страны сегодня нормально развивается <...> чем больше позиций РФ сможет конкурентно представить на мировом рынке, тем лучше. Зерновой рынок с данной точки зрения ровно так же важен, как и рынки любой другой продукции, включая углеводороды, — отметил Холод.

Аналитик пожелал Москве занять хорошие позиции на рынках животноводческой продукции, включая молоко и мясо, которые являются результатом ещё большего передела в агропромышленном комплексе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия поставила в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве безвозмездной гуманитарной помощи. Пшеницу поместят на шесть барж, которые вместе с экипажами должны будут пройти двухнедельный карантин.