России предсказали лидерство на рынке пшеницы по естественным причинам

Лидерство России на международном рынке зерновых является для неё данностью, заявил доктор экономических наук Леонид Холод. За 20 лет Москва из импортёра превратилась в экспортёра с долей в 20% от мирового объёма поставок. РФ поставляет сырьё в большое число государств и постоянно расширяет список партнёров.
Недавно его пополнил Алжир,
Нет другого выхода у России, кроме как быть мощнейшей зерноводческой державой, тем более экономика нашей страны сегодня нормально развивается <...> чем больше позиций РФ сможет конкурентно представить на мировом рынке, тем лучше. Зерновой рынок с данной точки зрения ровно так же важен, как и рынки любой другой продукции, включая углеводороды, — отметил Холод.
Аналитик пожелал Москве занять хорошие позиции на рынках животноводческой продукции, включая молоко и мясо, которые являются результатом ещё большего передела в агропромышленном комплексе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия поставила в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве безвозмездной гуманитарной помощи. Пшеницу поместят на шесть барж, которые вместе с экипажами должны будут пройти двухнедельный карантин.
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