России предрекли судьбу КНДР Бывший главный экономист МВФ Рогофф сравнил Россию с «гигантским Ираном» и КНДР из-за санкций

Фото: Dirk Renckhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

Вводимые странами Запада антироссийские санкции наносят колоссальный удар по экономике страны, в связи с чем РФ движется в сторону Ирана и Северной Кореи, заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф. Он подчеркнул, что не доверяет статистическим данным, которые публикуют в Москве. По его словам, санкции эффективно влияют на состояние России.

Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия. В будущем Россия превратится в гигантский Иран, — сказал Рогофф.

Он предположил, что сформировавшийся в России политический режим продолжит существовать и после теоретической победы Украины. По мнению экономиста, западные страны должны будут усилить санкционное давление на экономику РФ. При этом он допускает, что ограничения также не помогут сменить власть в России.

Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. И я думаю, Южная Африка — это самый драматичный пример. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции, — поделился размышлениями Рогофф.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что санкции Евросоюза погрузят экономику России в рецессию на десятилетия. По ее словам, индустрия РФ лишается современных и «критических» технологий.

Экономист Константин Ордов в ответ на это заявил, что ЕС проводит самоубийственную политику, рассчитывая на то, что европейские санкции погрузят российскую экономику в рецессию, так как за этим последует зеркальная рецессия в самом Европейском регионе. Эксперт отметил, что экономики Европы и России зависят друг от друга, поэтому упадок одной из них вызовет упадок другой. По его словам, на ЕС движется рецессия, которая примет долгосрочный характер без доступа к российскому рынку.