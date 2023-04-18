России предрекли серьезные структурные изменения в условиях санкций Экономист Миронов: на фоне санкций Россия активизирует промышленную политику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской экономике на фоне санкций произойдут серьезные структурные изменения, рассказал NEWS.ru в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции Валерий Миронов, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По его словам, в ближайшее время увеличится доля обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства — примерно в полтора раза, а также усилится роль долгового рынка, что важно для привлечения как российских, так и иностранных инвесторов из дружественных и нейтральных стран.

Будет активизировано использование промышленной политики, но в более дифференцированной по секторам и алгоритмизированной, чем сейчас, форме. Возможно, что будет разработан автоматизированный алгоритм выявления секторальных приоритетов. <...> Это, разумеется, не исключает активной промышленной политики государства, потребность в которой в складывающихся условиях существенно возросла, — отметил Миронов.

По его словам, в связи с тем, что Россия, несмотря на быстрый рост вложений в IT-сектор, отставала по доле таких вложений относительно ВВП в промышленно развитых странах, теперь будут сделаны попытки догнать и перегнать конкурентов в этом направлении, а также в развитии национальной инновационной системы (НИС) в целом. Экономист отметил, что цифровые технологии — это важнейшая часть современной экономической системы, в которой важны не отдельные элементы, а тот факт, что все чаще они «сплавляются» вместе в сложных интегрированных технологических образованиях.

Ранее научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что аграрная отрасль России за последнее время добилась больших успехов. Он добавил, что экспорт отечественной сельхозпродукции в 2021 году в четыре раза превысил результаты 2010 года.