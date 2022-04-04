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России предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в 2022 году

РБК: Россию ждёт рекордный приток денег из-за рубежа в 2022 году
14:36, 04 апреля 2022
России предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в 2022 году
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Профицит платёжного баланса России может достичь исторического максимума в этом году, заявили экономисты. Как пишет РБК, потенциально положительное сальдо может составить $200–300 млрд за счёт дорогой экспортной нефти и сжатия импорта в страну.

Как указывает Институт международных финансов,  платёжный баланс России определяется энергетическим экспортом, экспортом других сырьевых материалов и импортом товаров в страну. Изменения условий внешней торговли из-за событий на Украине оказались отчасти позитивными для России за счёт дальнейшего роста цен на энергоносители.


Ключевой драйвер профицита российского платежного баланса [экспорт углеводородов] по-прежнему смотрится уверенно, — констатирует институт.

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