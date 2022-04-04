России предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в 2022 году

Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил на пресс-конференции глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. По его словам, которые приводит Reuters, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и мерах Европейского центробанка для борьбы с ростом цен.

Если бы были прекращены импорт или поставки российской нефти и природного газа<...> существенная рецессия в Германии была бы практически неизбежна, — заявил Зевинг. Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI)...