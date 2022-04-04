России предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в 2022 году

России предрекли рекордный приток денег из-за рубежа в 2022 годуРБК: Россию ждёт рекордный приток денег из-за рубежа в 2022 году
Профицит платёжного баланса России может достичь исторического максимума в этом году, заявили экономисты. Как пишет РБК, потенциально положительное сальдо может составить $200–300 млрд за счёт дорогой экспортной нефти и сжатия импорта в страну.
Как указывает Институт международных финансов, платёжный баланс России
Ключевой драйвер профицита российского платежного баланса [экспорт углеводородов] по-прежнему смотрится уверенно, — констатирует институт.