России предрекли рекордную прибыль от экспорта нефти FP: Россию ждёт рекордная прибыль в апреле от экспорта нефти

В России показатели по доходам от продажи нефти за апрель могут превзойти показатели за аналогичный период в прошлом году, сообщает Foreign Policy. Отмечается, что это стало возможным из-за роста поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию. При этом авторы материала указывают на то, что страны Запада сами подрывают свои же санкции, когда продолжают покупать нефть у России.

Российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно, — рассказал изданию эксперт компании Kpler Мэтт Смит.

Он добавил, что экспорт российской нефти увеличился с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на ограничительные меры Запада в отношении Москвы.

Из-за отказа развивающихся стран от участия в глобальной коалиции по изоляции России у Москвы есть шанс обойти западные санкции, ранее написала газета Wall Street Journal. Автор публикации указал на то, что ни Индия, ни Бразилия, ни ЮАР не стали осуждать действия России. Отмечается, что Кремль может воспользоваться этим и заявить о глобальной поддержке.