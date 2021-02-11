России предложили задуматься о развитии ВИЭ на фоне долгов за электричество

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Общая сумма долгов россиян за электричество составляет 66,6 млрд рублей. Показатель растёт каждый год, однако в 2020-м рост просроченных платежей стал максимальным с 2012 года. К прямой задолженности физлиц необходимо добавлять обязательства товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих компаний (УК), благодаря чему суммарная задолженность частного сектора за электроэнергию превысит 100 млрд рублей.

Одной из причин сложившейся ситуации стали мораторий на штрафы и просрочки платежей за «коммуналку», принятый в коронавирусный 2020-й. Кроме того, эксперты отмечают быстрый рост энергопотребления населением. В 2020-м жители РФ использовали электроэнергии на 4,5% чаще, чем в 2019-м. Это связано с тем, что люди больше находились дома из-за борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Дальнейшее развитие ситуации зависит от нескольких факторов — например от государственной политики по ценам, считает преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

В стоимость российского электричества входят субсидии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Есть вопросы: а насколько активно мы хотим развивать ВИЭ за счёт этого инструмента. Если мы продолжим делать ставку на такое продвижение ВИЭ, то надо смириться с тем, что в стране продолжится активный рост цен на электричество, — заявил эксперт в разговоре с порталом «Экономика сегодня».

В западных странах ВИЭ медленно, но верно становятся трендом. Каждый год в данную отрасль инвестируют свыше $300 млрд, а в Евросоюзе в первой половине 2020-го произошло знаменательное событие: выработка ВИЭ впервые опередила генерацию традиционных ТЭЦ и составила 40% от объёма европейского потребления энергии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики не выявлено, поскольку оптовая цена на них не влияет. Об этом рассказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс. Он подчеркнул, что, хотя тарифы на оптовом рынке элетроэнергии и мощности России (ОРЭМ) выросли, никаких отклонений роста розничных цен на электроэнергию не выявлено. Сниккарс обратил внимание на то, что по итогам 2020 года рост цены оптового рынка произошёл в рамках инфляции. По его словам, оптовые цены на электроэнергию «с хорошим запасом» уложились в фактические показатели инфляции.