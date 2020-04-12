Глава Минэнерго объяснил, почему России не нужен дешёвый бензин

https://static.news.ru/photo/62eb9d62-7cda-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мораторий на импорт дешёвого бензина необходим, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы в условиях кризиса. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

Возглавляемое им ведомство предложил наложить такой запрет примерно на полгода, уточнил он. Глава Минэнерго назвал его вынужденной антикризисной мерой.

Она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввёл запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, — сказал Новак в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что это позволит сохранить рабочие места.

Ранее Минэнерго предложило запретить импорт нефтепродуктов, чтобы предотвратить поставки дешёвого иностранного бензина.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Европе бензин намного дешевле, чем в России, из-за резко упавших цен на нефть. При этом отечественные нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по «демпфирующему механизму».

Он был введён в действие с начала 2019 года, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на рынке топлива и защитить её от резкого колебания цен. Прежде всего — от роста стоимости бензина, чего тогда все боялись. Однако, как теперь выяснилось, и от снижения тоже.