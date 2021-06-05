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Россельхознадзор опроверг зависимость России от импортных яиц

14:47, 05 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не зависит от импортного яйца, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его, — рассказал Данкверт.

По его словам, существует зависимость от поставок спф-яиц, но они используются для производства ряда вакцин для животных. При этом эти препараты никак не относятся к производству вакцин для человека.

Данкеверт подчеркнул, что в скором времени начнётся строительство предприятия по производству спф-яйца, оно должно заработать к концу 2022 года и выйти к 2023 году на мощности свыше 100 млн спф-яиц в год. В России потребность в таких яйцах для производства ветеринарных вакцин составляет 6 млн штук в год.

Ранее глава Россельхознадзора заявил,что Россия находится в полной зависимости от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе от коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru опроверг угрозы для вакцин от COVID-19 из-за нехватки яиц.

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