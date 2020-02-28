https://static.news.ru/photo/953683e6-5a4c-11ea-89be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dorothee Barth/dpa/Global Look Press

Россельхознадзор не вводил жёстких ограничений на вывоз животных и товаров животноводства из Северо-Кавказского и Южного округов в другие регионы РФ, сообщили представители ведомства.

Никаких тотальных ограничений на ввоз животных и продукции животноводства из СКФО и ЮФО в другие регионы страны нет <...> Речь идёт исключительно об условиях транспортировки таких товаров, — пишет «Интерфакс».

На официальном сайте службы есть соответствующий раздел, рассказывающий о правилах перевозки товаров. В режиме реального времени можно получить информацию о транспортировке продукции из одного субъекта в другой.

28 февраля 2020 года газета «Коммерсантъ» написала, что из-за решения Россельхознадзора производители баранины, сосредоточенные главным образом на юге РФ, практически лишились права вывозить продукцию в Центр и на Северо-Запад РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россельхознадзор временно приостановил ввоз молочной продукции из Ирана через пункт пропуска в Дагестане «Яраг-Казмаляр».

По информации ведомства, ограничения вводятся в связи с тем, что продукция ввозилась без разрешения Россельхознадзора, с нарушениями температурного режима транспортировки, с предприятий, не аттестованных на поставки на территорию ЕАЭС.