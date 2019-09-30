https://static.news.ru/photo/b9581ce6-e37b-11e9-ba1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россельхознадзор РФ считает, что заключительный этап перехода на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) не скажется на ценах на молочную продукцию.

Как передаёт «Политика сегодня» , официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано отметила, что объективных причин для повышения цен нет, но недобросовестные продавцы могут захотеть заработать на «истерии, сложившейся вокруг данной темы».

Мелано напомнила, что первый этап внедрения ЭВС состоялся ещё в 2018 году, а отдельные виды молочных продуктов вводят в систему с 1 июня 2019 года. Ведомство отмечает стабильность работы ЭВС за три прошедших месяца.

Ранее, как сообщал News.ru, ряд производителей молочной продукции заявили, что запуск системы обязательной маркировки приведёт к дополнительным расходам участников рынка. Это может вызвать рост цен на молоко и молочные продукты на 2,5-3%, а по другим данным — на 10-12%.