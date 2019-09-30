Россельхознадзор РФ считает, что заключительный этап перехода на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) не скажется на ценах на молочную продукцию.
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Мелано напомнила, что первый этап внедрения ЭВС состоялся ещё в 2018 году, а отдельные виды молочных продуктов вводят в систему с 1 июня 2019 года. Ведомство отмечает стабильность работы ЭВС за три прошедших месяца.
Ранее, как сообщал News.ru, ряд производителей молочной продукции заявили, что запуск системы обязательной маркировки приведёт к дополнительным расходам участников рынка. Это может вызвать рост цен на молоко и молочные продукты на 2,5-3%, а по другим данным — на 10-12%.