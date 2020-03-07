https://static.news.ru/photo/8c3efc68-606a-11ea-ab14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минсельхоз России предложил дать Россельхознадзору право изымать и уничтожать незаконную табачную продукцию. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном ведомством.

Предлагается наделить уполномоченных в соответствии с законодательством РФ должностных лиц федерального органа исполнительной власти <...> правом изъятия основного технологического оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий из незаконного оборота, — цитирует текст документа агентство ПРАЙМ.

Отмечается, что поскольку карантинный фитосанитарный контроль в России осуществляется Россельхознадзором, то право на изъятие табачной продукции будет закреплено за этой службой.

Также в законопроекте говорится о том, что изъятая продукция подлежит уничтожению по решению суда. Оборудование — сигаретоделательные и упаковочные машины — будет утилизировано.

Отдельно оговаривается, что к технологическому оборудованию в незаконном обороте будут относиться установки, которые находятся у производителей табачной продукции, но не принадлежат им по праву. При этом, если установки принадлежат компаниям, которые не имеют права производить табачную продукцию, оно тоже будет считаться незаконным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сигареты белорусского производства занимают 36% всего объёма рынка нелегального табака в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией Nielsen в III квартале 2019 года.