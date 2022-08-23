Росрыболовство предупредило об отсутствии улова сайры в этом году Росрыболовство: вылов сайры в России в 2022 году может не состояться из-за того, что рыба не зайдет в российскую экономзону

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Вылов сайры в этом году может не состояться в связи с тем, что эта рыба, как ожидается, не зайдет в российскую экономзону, говорится в сообщении Росрыболовства. В ведомстве отмечают, что в открытых водах промысел сайры ведут флоты Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии. На лове пелагических объектов работают около 100 иностранных судов.

К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону, — отмечается в сообщении.

По поручению Росрыболовства в дальневосточных территориальных управлениях проводится работа с судовладельцами по вопросу наращивания промысловых усилий, так как объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше и нынешних темпов вылова недостаточно.

Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова отметила, что учёные прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объём вылова лососёвых на Дальнем Востоке в 2022 году, при этом реальный вылов может оказаться выше ожидаемого. В свою очередь директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин заявил, что россияне в любом случае не останутся без красной рыбы и красной икры, а за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.