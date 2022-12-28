В России не будут ограничивать поставки красной икры за границу Росрыболовство отказалось от ограничения экспорта красной икры из России

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Росрыболовство отказалось от идеи ограничить поставки красной икры за границу, рассказал глава ведомства Илья Шестаков на пресс-конференции. По его словам, решение было принято с учетом позиции Минсельхоза. Он отметил, что дефицита продукции в России нет и все потребности внутреннего рынка будут удовлетворены, передает РИА Новости.

Что касается запрета, то от него с учетом позиции Минсельхоза мы отказались, — заявил Шестаков.

Ранее в Росрыболовстве говорили, что вылов красной рыбы в России в текущем году должен быть небольшим. В связи с этим было предложено ввести запрет на экспорт красной икры или транспортную пошлину.

В ведомстве также предупреждали о возможном росте цен на красную икру из-за изменения правил ее маркировки. Новая маркировка призвана помочь очистить рынок от подделок, а также повысить конкурентоспособность легальных производителей.

Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова отмечала, что ученые прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объем вылова лососевых на Дальнем Востоке в 2022 году, при этом реальный вылов может оказаться выше ожидаемого. В свою очередь директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин заявил, что россияне в любом случае не останутся без красной рыбы и красной икры, а за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.