https://static.news.ru/photo/09e0fc1c-6e66-11ea-ac09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Правительство России предоставит Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавирусной инфекции. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Доклад об их использовании ведомство должно будет представить правительству до 1 февраля 2021 года, сообщается на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав создал на едином портале госуслуг электронный сервис по коронавирусу, позволяющий определить принадлежность граждан к группе риска.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека. В мире коронавирусом заразились 422 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи, ещё более 108 тысяч выздоровели.