https://static.news.ru/photo/6439336a-39e5-11ea-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Дочерняя компания «Роснефти» в ФРГ Rosneft Deutschland GmbH завершила сделку по приобретению у BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH. Таким образом, доля российской нефтегазовой компании в немецком НПЗ увеличилась с 25% до 28,57%.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал случившееся «логичным шагом» для развития нефтеперерабатывающей деятельности компании на европейском рынке, передаёт ТАСС. Сделка позволит «Роснефти» увеличить долю в переработке немецкого НПЗ до 3 млн тонн в год.

Цехи НПЗ Bayernoil расположены в городах Нойштадт-на-Дунае и Фобург. Завод поставляет топливо в Баварию и Австрию. Помимо «Роснефти» долями в НПЗ владеют Varo Energy (51,43%) и Eni (20%).

Как ранее сообщал NEWS.ru, американской нефтяной компании ExxonMobil удалось добиться в суде отмены штрафа в $2 млн за сотрудничество с «Роснефтью» вопреки санкциям США.