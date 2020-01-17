Дочерняя компания «Роснефти» в ФРГ Rosneft Deutschland GmbH завершила сделку по приобретению у BP 3,57% акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH. Таким образом, доля российской нефтегазовой компании в немецком НПЗ увеличилась с 25% до 28,57%.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал случившееся «логичным шагом» для развития нефтеперерабатывающей деятельности компании на европейском рынке,
Цехи НПЗ Bayernoil расположены в городах Нойштадт-на-Дунае и Фобург. Завод поставляет топливо в Баварию и Австрию. Помимо «Роснефти» долями в НПЗ владеют Varo Energy (51,43%) и Eni (20%).
Как ранее сообщал NEWS.ru, американской нефтяной компании ExxonMobil удалось добиться в суде отмены штрафа в $2 млн за сотрудничество с «Роснефтью» вопреки санкциям США.
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