https://static.news.ru/photo/b98e1b26-c8f9-11e9-8738-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Привлечение сюрвейеров (независимых инспекторов) для контроля за российской нефтью в трубопроводной системе позволит повысить её качество и продемонстрировать рынку, что оно стабильно. Об этом сообщил представитель «Роснефти» в связи с соответствующим предложением главы-совета директором компании Герхарда Шрёдера.

Представитель компании пояснил, что «Роснефть» уже использует дополнительный контроль качества сдаваемого в систему сырья, для чего привлекла независимые инспекторские организации, передаёт ТАСС .

Это общепринятая международная практика, которою мы предлагаем повсеместно внедрить и в России, —пояснил представитель компании.

Также в «Роснефти» добавили, что такая практика «продемонстрирует рынку, что в России действует абсолютно прозрачный и понятный инструмент контроля, что качество сырья стабильно и гарантировано независимыми инспекторами».

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время, когда поставщикам из РФ нанесён большой репутационный ущерб и подорвано доверие к качеству российской нефти в Европе, «внедрение подобного инструмента критически важно».

Как писал News.ru, ранее глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредёр обратился к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением снизить в шесть раз норматив допустимого содержания хлорорганики в нефти. Также экс-канцлер ФРГ предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством сырья из РФ.