https://static.news.ru/photo/c3dd5212-6d14-11ea-a457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Россия поставит нефть в Белоруссию с премией к стоимости беспошлинных поставок в размере $5 за тонну. Об этом сообщил представитель российской «Роснефти».

Он подчеркнул, что поставки будут осуществляться на условиях, которые Минску были предложены ранее. График поставок нефти пока на стадии планирования, контракты ещё не подписаны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили договорённости по поставке нефти. Они пришли к соглашению по поставке российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объёме «на согласованных условиях».