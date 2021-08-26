«Роснефть» попросила разрешить ей поставки газа в Европу

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом». При этом он предлагает платить увеличенный налог на добычу газа, что позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд рублей в год. Однако сейчас у компании нет значимых свободных объёмов газа, пишет «Коммерсант».

С соответствующим предложением глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту РФ 13 августа. Он отмечает, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру, и новое соглашение позволит, в частности, увеличить доходы бюджета РФ до 37 млрд рублей в год дополнительно. А возможное увеличение экспортных поставок «Роснефти» обеспечит рост дополнительных доходов до 150 млрд рублей. Сами же поставки будут способствовать снятию ограничений ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Отмечается, что письмо было отправлено после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, когда поставки газа в Европу резко упали и заставили усомниться в том, что «Газпром» готов к запуску «Северного потока — 2». С другой стороны, свободного газа нет и у «Роснефти»: в прошлом и нынешнем году добыча существенно упала, и её рост должен произойти только в 2022 году. Кроме того, эксперты отмечают, что при доступе к экспорту «Роснефти» цены на газ упадут, что повлияет в том числе на портфель контрактов «Газпрома».

Ранее сообщалось, что «Газпром» сумел найти в своём балансе газ для загрузки экспортных маршрутов в Европу и перевёл свои хранилища в режим закачки. Эксперты отмечают, что уровень запасов в хранилищах слишком упал, чтобы снижение поставок можно было компенсировать за его счёт. В дальнейшем поставки по газопроводу могут вырасти примерно до 77 млн кубометров в сутки, так как «Газпром» с сентября снизит прокачку через Украину. Тем временем цены на газ в Европе вернулись к росту.