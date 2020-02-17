https://static.news.ru/photo/3598e442-515a-11ea-8c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Компания «Роснефть» планирует добывать ежегодно свыше 100 млрд кубометров газа к 2022 году.

Компания изменяет структуру производства в пользу более экологически чистых продуктов, увеличивая добычу газа и его долю, — сообщил журналистам топ-менеджер компании, пишет ТАСС.

С 2013 по 2018 год компания нарастила добычу газа с 38,2 млрд до 67,3 млрд кубометров. При этом по итогам 2019 года «Роснефть» сохранила показатель по уровню добычи нефти на уровне 285,5 млн тонн.

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