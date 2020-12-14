«Роснефть» открыла новое уникальное месторождение в Карском море

https://static.news.ru/photo/9985f9a6-3eab-11eb-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosneft.ru

Компания «Роснефть» поставила на госучёт третье перспективное месторождение, которое было открыто за последнее время в Карском море. Ему присвоили имя Маршала Рокоссовского.

Согласно информации компании, запасы газа на месторождении достигают 514 млрд куб. м, а конденсата — 53 млн тонн. Его нашли во время разведочного бурения на Восточно-Приновоземельском-2 лицензионном участке, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что «Роснефть» открыла газовое и газоконденсатное месторождения на шельфе Карского моря. Речь идёт о скважинах на двух лицензионных участках: Восточно-Приновоземельский-1 и Восточно-Приновоземельский-2. Как сообщили в Роснедрах, предварительная суммарная оценка запасов двух новых газовых месторождений «Роснефти» — 1,3 триллиона кубометров.

Проект стартовал в 2014 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Благодаря бурению скважины «Университетская-1» было открыто одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Победа. Его суммарные извлекаемые запасы составляют примерно 130 млн тонн нефти и 422 млрд куб. м газа. Кроме того, нефть с этого месторождения отличается сверхлёгкостью и по своим основным показателям превосходит характеристики эталонной Brent, а также Siberian Light и WTI.

В общей сложности на трёх Восточно-Приновоземельских участках Карского моря найдено свыше 30 перспективных структур. По итогам их бурения зафиксирована их высокая нефтегазоносность. По объёму ресурсов новая провинция может превзойти Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока.