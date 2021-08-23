«Роснефть» проведёт первую в истории геологоразведку Восточной Арктики

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Научно-исследовательская экспедиция компании «Роснефть» отправилась в воды Восточной Арктики для проведения геологоразведки в акватории моря Лаптевых. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что представители экспедиции отправились по маршруту из Мурманска с целью провести первое в истории бурение в Восточной Арктике малоглубинных стратегических скважин, отобрав для научной работы керн.

Главной задачей геологов станет строительство достоверной геологической модели региона, а также оценки его нефтегазового потенциала. Добытый в ходе экспедиции каменный материал послужит прямым источником геологической информации, включая состав и условия формирования осадочных пород изучаемого шельфового района.

«Роснефть» осуществляет в Арктике комплексную долгосрочную научную программу, которая включает геологические, гидрометеорологические и экологические исследования совместно с ведущими научными и проектными российскими организациями. Основной целью работы станет детализированная модель шельфа Восточной Арктики.

Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту РФ Владимиру Путину обойти углеродный налог, запланированный ввод которого намечен Евросоюзом на 2026 год. Для этого, по его словам, необходимо добиться от партнёров из ЕС признания углеродных единиц, обращающихся в России.