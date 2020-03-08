Компания «Роснефть» готова увеличить добычу нефти с апреля, когда закончится действие сделки ОПЕК+. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
По данным Bloomberg, корпорация
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.
Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.
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