https://static.news.ru/photo/951a7d8e-61fb-11ea-972b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Компания «Роснефть» готова увеличить добычу нефти с апреля, когда закончится действие сделки ОПЕК+. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

По данным Bloomberg, корпорация может всего за пару недель нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом в «Роснефти» готовы к различным сценариям на рынке этого вида сырья.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Однако против выступили Россия и Казахстан. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта.

Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.