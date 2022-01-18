«Роснефть» и ЛУКОЙЛ восстановят добычу нефти до предкризисного уровня

Крупнейшие российские нефтяные гиганты «Роснефть» и ЛУКОЙЛ вернутся к докризисным показателям производства нефти в 2022 году благодаря имеющимся дополнительным мощностям. Однако рост добычи чёрного золота для малых нефтяных компаний будет происходить медленнее, сообщает Investing.com.

Аналитики ожидают отставание России от графика по плану добычи нефти в рамках ОПЕК+ до летнего периода ввиду исчерпания свободных мощностей. Рост объёмов бурения потребует какое-то время, тем самым страна сможет выйти на докризисный уровень добычи нефти только к осени текущего года.

Сотрудники «Роснефти» и ЛУКОЙЛа считают реальным, что производство нефти вполне в этом году сможет выйти на уровень добычи, предшествовавший пандемии. Существует вероятность, что малые нефтекомпании, доля которых составляет менее 15% нефтедобычи, столкнутся с более медленным восстановлением объёма добычи нефти.

В начале январе в ОПЕК+ приняли решение продолжить увеличение добычи нефти в феврале на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. В феврале объём добычи сырой нефти странами ОПЕК+ составит 40,894 млн баррелей в сутки. Доля России и Саудовской Аравии будет составлять по 10,227 млн б/с. Решение об увеличении добычи нефти было принято вопреки падению цен на нефть марки Brent в связи с опасениями, связанными с падением спроса на энергоносители из-за нового штамма коронавируса.