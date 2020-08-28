«Роснефть» хочет изменить регулирование цен на бензин

Действующий механизм демпфера нуждается в корректировке, считают опрошенные NEWS.ru эксперты и представители отрасли. Ранее стало известно, что компания «Роснефть» обратилась в правительство с инициативой изменить формулу демпфера, чтобы снизить свои убытки во время пандемии. До этого с критикой механизма регулирования топливных цен выступали лишь независимые АЗС. Что может изменить предложение нефтяников и как это скажется на стоимости горючего — в материале портала.

Инициатива «Роснефти» по демпферу касается двух моментов. Во-первых, компания предлагает использовать при расчёте объёма выплат, не условную цену, а реальные биржевые котировки. Кроме того, предлагается ввести возможность обнуления демпфера, если реальные внутренние цены на топливо станут на 10% ниже условной. Именно такая ситуация сложилась весной на фоне падения мировых цен на нефть. При таком сценарии нефтяники могли бы не платить демпфер в бюджет.

В настоящее время обнуление возможно лишь тогда, когда реальная оптовая цена на бензин более чем на 10% превышает условную. Благодаря этому нефтяные компании заинтересованы в том, чтобы не поднимать оптовые цены слишком высоко над установленным уровнем.

Предложения «Роснефти» были изложены в письме, направленном в правительство РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, 25 августа в Минэнерго прошло совещание по демпферу, но никаких решений принято не было.

Rosneft/Global Look Press

Напомним, демпфер начал работать в 2019 году. Его цель — поддержать стабильность цен на горючее на российском рынке в случае заметных изменений мировых котировок нефти. Когда экспортные цены превышают установленную правительством условную стоимость горючего в России, нефтяные компании получают компенсацию от государства при поставках топлива на внутренний рынок. В этом году условная цена для бензина составляет 53,6 тысячи рублей за тонну.

Между тем, когда экспортные цены на горючее оказываются ниже условной, уже нефтяники вынуждены платить в бюджет. В результате, когда на фоне пандемии COVID-19 сырьевые котировки сильно упали, стоимость бензина в Европе снизилась, а в России — нет.

Ранее с критикой демпфера выступали лишь независимые продавцы горючего. Как писал NEWS.ru, в этом году Независимый топливный союз (НТС) направил в правительство ряд предложений по либерализации рынка топлива, в том числе о приостановке действия демпфирующего механизма до конца текущего года. Однако инициатива не была поддержана ни Минэнерго, ни другими профильными министерствами.

«Роснефть» имеет серьёзный вес, но шансов, что предложение компании будет принято, немного, считает эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв. Причина — снижение доходов и увеличение расходов бюджета на фоне экономического спада, вызванного пандемией.

Минфин, несомненно, будет против этой инициативы, ведь при падении нефтегазовых доходов в этом году плата за демпфер оказалась очень приятным подарком. Можно предположить, что министерство способно частично пойти навстречу нефтяникам, например, немного снизить планку отсечения или чуть изменить формулу демпфера, но даже в этом случае оно будет рассматривать это как выпадающие доходы и искать способ их добрать. Алексей Калачёв эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ»

Между тем инициативу крупнейшей нефтяной компании с радостью восприняли представители малой розницы. Независимый топливный союз поддерживает предложение «Роснефти», сообщил NEWS.ru президент НТС Павел Баженов.

Rosneft/Global Look Press

С самого начала было понятно, что ключевая проблема демпфера в том, что он не привязан к реальной биржевой цене. Также мы считаем необходимым вернуть коридор в 10% в обе стороны. Когда демпфирующий механизм играет роль субсидии, планка отсечения есть, а когда он становится налогом, как сейчас, планка отсечения в 10% отсутствует, хотя в первой редакции она была. Павел Баженов президент Независимого топливного союза президент Независимого топливного союза

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что корректировка демпфера необходима, но какие именно требуются изменения, нужно обсуждать отдельно.

Сегодня стоимость топлива в опте находится на высоком уровне, в некоторых регионах даже наблюдается диспаритет оптовых и розничных цен. Причина как раз в том, что нефтяники держат высокие оптовые цены, чтобы компенсировать отрицательный демпфер. Евгений Аркуша президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации

В Минэнерго и Минфине не ответили оперативно на запрос NEWS.ru.

Цены вниз

Другие крупные нефтяные компании, помимо «Роснефти», согласны с тем, что демпфер надо корректировать, но при этом понимают, что договориться с Минфином будет непросто, отмечает «Коммерсант». По информации издания, министерство выступает против изменения механизма. Там считают, что включение в формулу биржевой цены вместо условной уменьшит доходы бюджета.

Предложение «Роснефти» перейти на биржевые цены может сэкономить российским нефтяным компаниям порядка 5 млрд рублей в месяц, подсчитал консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

Во втором квартале 2020 года компании заплатили в бюджет по демпферу 170 млрд рублей, а с начала года выплаты составили 273 млрд. При сохранении текущих цен до конца года выплаты компаний в бюджет в 2020-м составят до 420 млрд рублей. Переход к расчёту демпфера на основе биржевых котировок, которые сейчас находятся ниже условных цен на 1 тысячу рублей за тонну по автобензину и 2-3 тысячи рублей по дизельному топливу, позволит снизить выплаты компаний в бюджет. Евгений Тыртов консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

В случае замены условной цены на биржевую Минфин может вообще ничего не получить, предупреждает Алексей Калачёв. По его словам, при таком сценарии нефтяники будут стараться держать биржевую цену на уровне экспортной. Правильно, чтобы вместо фиксированной цены была рыночная, но тогда может получиться, что демпфера как такого просто не будет, отмечает эксперт. Зато это может немного снизить оптовую стоимость горючего.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас экспортные цены ниже биржевых, так что замена ими условной цены могла бы привести к снижению стоимости опта. Розничные цены при этом вряд ли сильно изменятся, но, по крайней мере, у АЗС появится нормальная рентабельность, — считает аналитик.

Поскольку сейчас разница между условной и биржевой ценами сравнительно невелика, то в текущих условиях переход к расчёту демпфера по биржевым котировкам не оказал бы значительного влияния ни на оптовые, ни на розничные цены, не согласен Евгений Тыртов.

Павел Баженов полагает, что если установить нижнюю планку отсечения (10% от условной цены), то нефтяным компаниям будет выгодно снизить цену на топливо так, чтобы обнулить демпфер и ничего не платить. При условной цене бензина в 53,6 тысячи рублей за тонну для обнуления достаточно будет опустить стоимость к уровню 48 тысяч рублей. Сейчас она выше 50 тысяч.

Если оптовые цены снизятся, это позволит рознице не допускать быстрого роста цен. Может, какие-то АЗС даже немного их снизят. Но заметного уменьшения всё равно не будет, потому что если завтра конъюнктура изменится и будет основание для роста розничных цен, государство не позволит этого сделать, — отметил глава НТС.

Между тем рост цен на АЗС этим летом заметно ускорился по сравнению с традиционной динамикой. По данным Росстата, за один только июль стоимость бензина прибавила 0,9% — почти столько же, сколько за предыдущие шесть месяцев. В августе темпы роста спали — за последнюю неделю средняя цена бензина в России выросла на 0,1% или 4 копейки и достигла уровня 45,72 рубля за литр.

Дальше будет стабилизация цен, поскольку власти не выпустят их за рамки инфляции, считает Алексей Калачёв. По его словам, скорее всего, рост стоимости топлива в этом году будет даже меньше инфляции, возможно, в пределах 3%.