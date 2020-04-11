Роскосмосу дали право отслеживать исполнение гособоронзаказов

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Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цель стратегии заключается в формировании конкурентоспособного на мировом рынке промышленного сектора с высоким потенциалом. Стратегия включает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14% до...