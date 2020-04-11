Экономика

Роскосмосу дали право отслеживать исполнение гособоронзаказов

12:16, 11 апреля 2020
Фото: Роскосмос

Кабинет министров России одобрил предоставление госкорпорации «Роскосмос» доступа к системе расчётов по государственному оборонному заказу.

Это решение позволит Роскосмосу контролировать расходование бюджетных средств, предназначенных для выполнения гособоронзаказа. Доступ к системам расчётов также повысит прозрачность совершаемых организациями ракетно-космической промышленности операций с такими деньгами, сообщает ТАСС.

В ближайшее время проект будет внесён в Госдуму.

Ранее президент РФ Владимир Путин предостерёг руководство Роскосмоса, как и руководителей других отраслей экономики России, от попыток прикрыть свои недоработки ситуацией с коронавирусом, писал NEWS.ru.

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