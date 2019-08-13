https://static.news.ru/photo/daa9a7aa-bdd0-11e9-8a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Средняя зарплата работника государственной корпорации «Роскосмос» в 2018 году составляла 396 тысяч рублей в месяц.

Годом ранее этот показатель составлял 382 тысячи рублей, следует из отчёта, опубликованного на сайте организации.

Менеджеры госкомпании за прошлый год получили зарплаты и премии общей суммой в 557,06 млн рублей. Всего в «Роскосмосе» работают 605 человек.

Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация собирается в 2019 году «существенно нарастить консолидированную выручку — 444 млрд рублей по сравнению с 352 млрд рублей» по сравнению с 2018-м.