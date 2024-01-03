Росимущество получило контроль над рядом активов нефтехолдинга «Русь-Ойл»

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Ряд компаний в нефтяной отрасли, входящих в состав холдинга «Русль-Ойл», перешли под контроль России в лице Росимущества, свидетельствующие об этом записи сделаны в ЕГРЮЛ 27 декабря. По данным «Интерфакса», крупнейшим активом, оказавшимся в государственной собственности, стала ООО «Компания Полярное сияние».

Уточняется, что данная организация контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья на пяти месторождениях в Ненецком автономном округе. Она связана с холдингом «Русь-Ойл» с 2015 года. Компания основана в 1992 году «Архангельскгеологией» и американской ConocoPhillips, позднее первую в качестве собственника сменила «Роснефть». В 2015 году оба предприятия продали свои активы холдингу «Русь-Ойл».

Также под контроль государства перешли ООО «Майорское», его «материнское» ООО «Компания «Газ и нефть», а также ООО «Ай-Курусский», ООО «Хортица», ООО «Восточно-Таловый».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны Африки и Латинской Америки заинтересованы в покупке российской нефти. Он добавил, что основные партнеры страны продолжают получать нефтепродукты из России по новым логистическим маршрутам, в том числе с использованием Северного морского пути.