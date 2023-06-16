«Росгео» и «Совкомбанк Страхование» создадут систему страховой защиты

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В пятницу, 16 июня, «Росгеология» и «Совкомбанк страхование» подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков и генеральный директор «Совкомбанк страхование» Игорь Лаппи.

Документ направлен на установление и развитие долгосрочного партнерства в сфере создания эффективной системы страховой защиты имущественных рисков АО «Росгео», а также сотрудников холдинга.

Помимо этого, предусматривается активная информационная поддержка и разъяснительная работа по страховым продуктам и услугам, а также создание специальных программ страхования для штатных работников предприятий, входящих в холдинг АО «Росгео».