Росфинмониторингу хотят дать доступ к данным россиян из ЗАГСа

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Госдума может принять в первом чтении законопроект правительства, позволяющий дать доступ к данным россиян из единого реестра ЗАГСа Росфинмониторингу. Это необходимо для исполнения федеральной службой своих полномочий по борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения, пишут «Известия».

Комитет Госдумы по финрынку уже дал на законопроект положительное заключение.

По мнению комитета, предоставление Росфинмониторингу в электронной форме сведений о записях актов гражданского состояния будет способствовать повышению эффективности оперативности проведения финансовых расследований Росфинмониторинга, — сказано в отзыве.

Инициатива также получила одобрение в комитете безопасности и противодействию коррупции ГД. По словам зампреда комитета Анатолия Выборного, предложенные нормы позволят Росфинмониторингу повысить эффективность реализации возложенных на него полномочий.

Для выявления экономических преступлений, в том числе борьбы с финансированием терроризма, Росфинмониторингу необходимо оперативно получать сведения о датах рождения, смене имён граждан, заключениях и расторжениях браков, а также другие данные, — сказал депутат.

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